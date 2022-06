Fisco | De Lise commercialisti | correggere sistema riscossione per recuperare gettito

(Di venerdì 10 giugno 2022) "La 'colpa' per la mancanza diin Italia non è responsabilità solo dei contribuenti e dei dottori. Il problema riguarda l'intero, che non riesce a essere efficace nel ...

La Rampa

"Con il Pnrr - spiega De- ci auguriamo che la proposta dell'Unione di un 'patto fiscale' possa essere valutata come strumento valido per un maggiore recupero del gettito e sostenibilità per le ...quanto afferma il presedente dell'Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti e degli Esperti ... Fisco, De Lise: "Correggere sistema riscossione per recuperare gettito" Questa nuove opportunità risolve il problema degli accessi ad Entratel / Fisconline, che spesso veniva affrontato da molti contribuenti semplicisticamente (ma irregolarmente) condividendo le credenzia ...