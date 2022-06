Elicottero scomparso, ricerche con cani e droni (Di venerdì 10 giugno 2022) Lanciate anche dal versante dell’Appennino Toscano, nella zona di Castiglione di Garfagnana (Lucca), le ricerche dell’Elicottero scomparso con il pilota e altre sei persone a bordo, passeggeri manager turchi e libanesi provenienti da Lucca, dove erano stati a It’s Tissue, fiera internazionale dell’industria cartiera.I vigili del fuoco hanno schierato per sentieri e alpeggi anche unità cinofile, con cani da ricerca, e droni per individuare il velivolo, oltre a squadre di personale di terra.Un Elicottero Drago della base di Bologna effettua sorvoli ad ampio raggio. In località Col d’Arciana, presso Castiglione di Garfagnana, il comando di Lucca ha allestito una Unità di Comando Locale (Ucl). Da qui si muove pure il personale Tas (Topografia al Soccorso) del comando di Prato che ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 10 giugno 2022) Lanciate anche dal versante dell’Appennino Toscano, nella zona di Castiglione di Garfagnana (Lucca), ledell’con il pilota e altre sei persone a bordo, passeggeri manager turchi e libanesi provenienti da Lucca, dove erano stati a It’s Tissue, fiera internazionale dell’industria cartiera.I vigili del fuoco hanno schierato per sentieri e alpeggi anche unità cinofile, conda ricerca, eper individuare il velivolo, oltre a squadre di personale di terra.UnDrago della base di Bologna effettua sorvoli ad ampio raggio. In località Col d’Arciana, presso Castiglione di Garfagnana, il comando di Lucca ha allestito una Unità di Comando Locale (Ucl). Da qui si muove pure il personale Tas (Topografia al Soccorso) del comando di Prato che ...

