Elena Carnevali e il referendum sulla giustizia | “Quattro no e un sì”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Bergamo., parlamentare del Partito Democratico, ci dice la sua rispetto al tema del. Una posizione che si divide tra 4 no ed un si. Ecco perché. “Ringrazio BergamoNews per avere dato spazio ale alle diverse posizioni in merito. I quesiti referendaripromossi da 9 Consigli regionali governati dal centrodestra (Basilicata, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto) sono un’occasione in cui il cittadino può esprimersi tramite il voto. Ogni esercizio democratico è da considerarsi positivo e ogni decisione- anche quella di non andare a votare se non si desidera che il quorum venga raggiunto – va rispettata. Per questo motivo, anche a Bergamo, i ...