Coronavirus, 63 morti e 21.554 contagi: tasso di positività stabile al 12,7%

Il bollettino del 10 giugno 2022

I nuovi positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 21.554. Il dato riportato dal bollettino pubblicato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute segnala segnala un calo rispetto a ieri, quando i nuovi contagi erano stati 23.042. Anche sul fronte dei decessi si registra una diminuzione: 52 contro gli 84 di ieri. Il numero poi sale a 63 dopo l'aggiornamento effettuato poche ore fa sul bollettino del 9 giugno. Per un totale di vittime da inizio emergenza pari a 167.305. Stesso trend anche per gli attualmente positivi: oggi sono 623.421 (625.217 nel monitoraggio precedente).

La situazione negli ospedali

I nuovi ingressi registrati in terapia intensiva nell'ultima giornata sono 24. In calo rispetto a ieri, quando i nuovi ricoveri nei reparti di area critica erano stati 31.

