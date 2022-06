Contrabbandano sigari nascondendoli nelle candele profumate | intercettata spedizione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 giugno 2022) Hanno pensato che l’odore forte dellepotesse nascondere quello dei. E per questo li hanno occultati per bene all’interno di unadi, operata via corriere aereo. La merce, proveniente dagli Stati Uniti, è passata senza problemi alla frontiera USA. Ma, una volta arrivata a Roma, le cose non sono andate così lisce. I controlli all’aeroporto di Ciampino All’aeroporto di Ciampino, infatti, laè stata sottoposta a verifica. I funzionari ADM, del Servizio Analisi dei Rischi – Antifrode della S.O.T. si sono infatti accorti di qualcosa di strano in quella. E hanno fatto un controllo accurato, scoprendo che, in mezzo allec’erano ...