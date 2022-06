Come ai vecchi tempi: Meloni e Salvini all'assalto della Bce (Di venerdì 10 giugno 2022) I due sovranisti da tempo non si trovavano più d'accordo, tra reddito di cittadinanza, posizione dell'Italia sulla Russia e amministrative. Ora però si ricompattano contro il nemico di una volta: "i burocrati di Francoforte" che vogliono alzare il tasso d'interesse Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 giugno 2022) I due sovranisti da tempo non si trovavano più d'accordo, tra reddito di cittadinanza, posizione dell'Italia sulla Russia e amministrative. Ora però si ricompattano contro il nemico di una volta: "i burocrati di Francoforte" che vogliono alzare il tasso d'interesse

Pubblicità

salvamenick : RT @12LukyNumber: Questa ragazza che parla così non ha problemi di pronuncia o vaffanculolalía...siccome siete dei vecchi di merda come me… - ilReazionario : Ciao, penso che se questo mondo merita di salvarsi, lo deve in parte alla ragazza corsiva; se merita di estinguersi… - emafralor : RT @ST4RRYEYES_: la nuova canzone dei bitti in realtà più che un addio al gruppo (come molti pensano), a parer mio è un addio a loro stessi… - JIM1NN4MONR0LL : RT @ST4RRYEYES_: la nuova canzone dei bitti in realtà più che un addio al gruppo (come molti pensano), a parer mio è un addio a loro stessi… - rkivexcalum : RT @ST4RRYEYES_: la nuova canzone dei bitti in realtà più che un addio al gruppo (come molti pensano), a parer mio è un addio a loro stessi… -

Papa Francesco rinuncia al viaggio in Africa: Non vanificare le terapie al ginocchio di Gian Guido Vecchi Il Pontefice, che soffre di gonartrosi, sarebbe dovuto andare in Congo e in Sud Sudan dal 2 ... Francesco, 86 anni , come molte persone anziane soffre di gonartrosi, ovvero artrosi ... Optimism: 20 milioni di token OP rubati Optimism Foundation infine, rivela che non è la prima volta che si verificano errori come questo, ... e di prestare particolare attenzione ai vecchi smart contract che potrebbero non essere ... L'HuffPost Come ai vecchi tempi: Meloni e Salvini all'assalto della Bce Ma come due buoni amici, non ci si dimentica i vecchi tempi. E allora i sovranisti di casa nostra, Salvini e Meloni, un tema su cui sono in accordo finalmente l'hanno trovato: schierarsi contro i ... di Gian GuidoIl Pontefice, che soffre di gonartrosi, sarebbe dovuto andare in Congo e in Sud Sudan dal 2 ... Francesco, 86 anni ,molte persone anziane soffre di gonartrosi, ovvero artrosi ...Optimism Foundation infine, rivela che non è la prima volta che si verificano erroriquesto, ... e di prestare particolare attenzione aismart contract che potrebbero non essere ... Come ai vecchi tempi: sovranisti all'assalto della Bce (di N. Boffa) Ma come due buoni amici, non ci si dimentica i vecchi tempi. E allora i sovranisti di casa nostra, Salvini e Meloni, un tema su cui sono in accordo finalmente l'hanno trovato: schierarsi contro i ...