Come abbronzarsi nel modo giusto, quali trattamenti fare prima e dopo l’estate e le regole fondamentali per proteggere i bambini (Di venerdì 10 giugno 2022) l’estate è quasi iniziata secondo data ufficiale e, Come ogni anno, ci chiediamo quali siano le indicazioni più corrette per la nostra pelle, dai trattamenti da eseguire alla beauty routine. Quello che è fondamentale ricordare è non solo la costante e metodica applicazione di una buona SPF (protezione solare) ma anche il mantenimento di una skin care adeguata al periodo. Abbiamo raggiunto la la dottoressa Elisabetta Perosino per chiederle Come affrontare questa stagione nel modo giusto. quali sono i punti cardine da seguire ora che ci avviciniamo al periodo estivo e alle frequenti esposizioni al sole?La parte del leone la fa il foto-protettore che, oggi Come oggi, si trova declinato in tutti i modi possibili, anche con principi attivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022)è quasi iniziata secondo data ufficiale e,ogni anno, ci chiediamosiano le indicazioni più corrette per la nostra pelle, daida eseguire alla beauty routine. Quello che è fondamentale ricordare è non solo la costante e metodica applicazione di una buona SPF (protezione solare) ma anche il mantenimento di una skin care adeguata al periodo. Abbiamo raggiunto la la dottoressa Elisabetta Perosino per chiederleaffrontare questa stagione nelsono i punti cardine da seguire ora che ci avviciniamo al periodo estivo e alle frequenti esposizioni al sole?La parte del leone la fa il foto-protettore che, oggioggi, si trova declinato in tutti i modi possibili, anche con principi attivi ...

Pubblicità

FQMagazineit : Come abbronzarsi nel modo giusto, quali trattamenti fare prima e dopo l’estate e le regole fondamentali per protegg… - BloggersTribe : RT @Francesa_MariaM: 3 CONSIGLI PER UNA ABBRONZATURA PERFETTA Se si desidera ottenere un’abbronzatura sana e duratura è necessario seguire… - Francesa_MariaM : 3 CONSIGLI PER UNA ABBRONZATURA PERFETTA Se si desidera ottenere un’abbronzatura sana e duratura è necessario segui… - FrancescaMilana : La panchina di Boeri (la state commentando tutti, chi sono io per esser da meno?) mi ricorda, alternativamente: - i… - stoconfusato : Pensa come sarebbe bello abbronzarsi senza scottarsi -