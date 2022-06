Calciomercato, arrivano conferme: la Salernitana in vantaggio per Joao Pedro (Di venerdì 10 giugno 2022) La Salernitana è reduce da una seconda parte di stagione veramente entusiasmante, la squadra di Davide Nicola è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello che si è concluso con la permanenza nel massimo campionato italiano. L’addio di Walter Sabatini è stato come un fulmine a ciel sereno, si sono verificate divergenze con il presidente Danilo Iervolino e l’addio è stato inevitabile. La decisione di Davide Nicola è stata quella di continuare il matrimonio, il tecnico rappresenta una garanzia e sono iniziate le prime manovre di Calciomercato. arrivano conferme sulla trattativa tra Salernitana e Joao Pedro, come anticipato dalla nostra redazione il 25 maggio. L’attaccante è in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione della scorsa stagione e la volontà del ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Laè reduce da una seconda parte di stagione veramente entusiasmante, la squadra di Davide Nicola è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello che si è concluso con la permanenza nel massimo campionato italiano. L’addio di Walter Sabatini è stato come un fulmine a ciel sereno, si sono verificate divergenze con il presidente Danilo Iervolino e l’addio è stato inevitabile. La decisione di Davide Nicola è stata quella di continuare il matrimonio, il tecnico rappresenta una garanzia e sono iniziate le prime manovre disulla trattativa tra, come anticipato dalla nostra redazione il 25 maggio. L’attaccante è in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione della scorsa stagione e la volontà del ...

