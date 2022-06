Bce alza i tassi | stavolta l’Europa deve stare molto attenta a seguire le scelte americane

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Cos’è la “stagflazione”, cioè la contemporaneità di un periodo economico nel quale si manifestano insieme una “stagnazione” e una “inflazione”, ormai lo sa anche chi economista non è, ma non tutti sanno come si forma e chi lamaggiormente temere. La stagflazione infatti si auto-genera generalmente a seguito di una crisi o di una stagnazione economica, proprio per effetto degli interventi monetari che gli economisti a capo delle Economie Statali e quelli delle Banche Centrali attuano per mettere fine alla stagnazione produttiva e alla conseguente disoccupazione generale, generando però, sulla propria economia e moneta, livelli alti di inflazione. E’ proprio quello che è successo (anche se in misura diversa), sia negli Stati Uniti che in Europa, nell’ultimo anno e mezzo circa, quando al fine di rilanciare l’economia dei due continenti, bruscamente rallentata ...