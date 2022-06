Baci e abbracci tra Salvini e Meloni, ma cosa c’è dietro la pace sul palco a Verona? (Di venerdì 10 giugno 2022) Oltre all’incontro per definire la strategia – naufragata – per l’elezione del Presidente della Repubblica, Salvini e Meloni non si rivedevano dal vertice dei leader di centrodestra ad Arcore a maggio: lo hanno fatto ieri sul palco di Verona, per lanciare la candidatura congiunta del sindaco uscente Federico Sboarina. L’uscita comune, chiesta dal leader della Lega, è stata annunciata soltanto un paio di giorni fa: possibile che le frizioni tra i due leader, che sul palco si sono lasciati andare a grossi abbracci e cenni d’intesa, abbiano inciso. Appena 4 giorni fa il segretario del Carroccio aveva redarguito la “presunta” alleata: “Io lavoro per unire, ma in qualche comune Fratelli d’Italia ha scelto di dividere il centrodestra e andare da solo. Mi auguro che siano errori di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Oltre all’incontro per definire la strategia – naufragata – per l’elezione del Presidente della Repubblica,non si rivedevano dal vertice dei leader di centrodestra ad Arcore a maggio: lo hanno fatto ieri suldi, per lanciare la candidatura congiunta del sindaco uscente Federico Sboarina. L’uscita comune, chiesta dal leader della Lega, è stata annunciata soltanto un paio di giorni fa: possibile che le frizioni tra i due leader, che sulsi sono lasciati andare a grossie cenni d’intesa, abbiano inciso. Appena 4 giorni fa il segretario del Carroccio aveva redarguito la “presunta” alleata: “Io lavoro per unire, ma in qualche comune Fratelli d’Italia ha scelto di dividere il centrodestra e andare da solo. Mi auguro che siano errori di ...

