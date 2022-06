A luglio la Juve parteciperà ad un tour negli Usa con Barcellona e Real Madrid (Di venerdì 10 giugno 2022) A luglio, la Juventus sarà impegnata in un tour estivo negli Usa insieme a Real Madrid, Barcellona, Club América e il Club Deportivo Guadalajara. A darne notizia è stata la Aeg, società leader mondiale nello sport e intrattenimento dal vivo. L’evento si chiamerà Soccer Champions tour e si svolgerà dal 22 al 30 luglio. Sarà ospitato da Las Vegas, San Francisco, Dallas e Los Angeles. «AEG è entusiasta di lanciare questo tour calcistico senza precedenti mentre cinque delle squadre di calcio più eccezionali del mondo tornano negli Stati Uniti questa estate. Dopo diversi anni senza vedere alcune di queste squadre negli Stati Uniti, siamo entusiasti di offrire l’opportunità ai fan ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) A, lantus sarà impegnata in unestivoUsa insieme a, Club América e il Club Deportivo Guadalajara. A darne notizia è stata la Aeg, società leader mondiale nello sport e intrattenimento dal vivo. L’evento si chiamerà Soccer Championse si svolgerà dal 22 al 30. Sarà ospitato da Las Vegas, San Francisco, Dallas e Los Angeles. «AEG è entusiasta di lanciare questocalcistico senza precedenti mentre cinque delle squadre di calcio più eccezionali del mondo tornanoStati Uniti questa estate. Dopo diversi anni senza vedere alcune di queste squadreStati Uniti, siamo entusiasti di offrire l’opportunità ai fan ...

