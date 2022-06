Webb colpito dai micrometeoriti

Advertising

Link4Universe : Lo specchio primario del James Webb è stato colpito da un micro-meteoroide! Nessun problema però, era previsto che… - andreabettini : Un piccolo meteoroide ha colpito il telescopio spaziale James Webb proprio in un segmento dello specchio primario.… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaScienza: Colpito da un micrometeorite il telescopio spaziale #jameswebb. Impatto maggiore del previsto, ma senza gravi conseguenze… - lorenzo10469500 : Il telescopio spaziale James Webb è stato colpito da un micrometeorite più grande del previsto -… - Maxi062 : RT @_AliveUniverse: Tra il 23 e il 25 maggio, il telescopio spaziale James Webb #JWST della NASA ha subito un impatto su uno dei suoi segme… -

Collisione nello Spazio. Il telescopio Jamesdella Nasa, lanciato il 25 dicembre dello scorso anno, è statoda un micrometeorite delle dimensioni di un granello di polvere. A darne notizia è stata proprio l'Agenzia spaziale ...... prima o poi sarebbe statoda particelle di polvere cosmica. E così tra il 23 e il 25 ... non più grande di due millimetri, ha centrato uno dei segmenti dello specchio primario di James. ...(Astrospace.it) Tra il 23 e il 25 maggio scorso il telescopio della Nasa James Webb Space Telescope, lanciato alla fine del 2021 e che ha raggiunto la sua orbita permanente a gennaio 2022, è stato ...Il telescopio orbitale James Webb della Nasa è stato colpito da un micrometeorite. Secondo l’Agenzia spaziale americana, però, non si sono registrati danni considerevoli, e non sono state ...