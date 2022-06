Ultime Notizie – Usa, sparatoria nel Maryland: “Diverse vittime” (Di giovedì 9 giugno 2022) sparatoria con “Diverse vittime” alla Columbia Machine, azienda di Smithsburg, nel Maryland, 75 miglia a ovest di Baltimora. Lo riferiscono i media Usa citando l’ufficio dello sceriffo della contea. “Il sospetto non è più una minaccia per la comunità”, ha affermato l’ufficio dello sceriffo della contea di Washington. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022)con “” alla Columbia Machine, azienda di Smithsburg, nel, 75 miglia a ovest di Baltimora. Lo riferiscono i media Usa citando l’ufficio dello sceriffo della contea. “Il sospetto non è più una minaccia per la comunità”, ha affermato l’ufficio dello sceriffo della contea di Washington. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

