Ultime Notizie – Referendum 12 giugno, Berlusconi: “Io voterò 5 sì” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Vi chiedo di andare a votare per i Referendum” di domenica 12 giugno. Così Silvio Berlusconi, in un passaggio del suo video-messaggio elettorale in vista del voto referendario di domenica prossima. “Io naturalmente voterò cinque sì, e vi invito a fare la stessa cosa” aggiunge, sottolineando come riguardino “una questione fondamentale per tutti noi, quella della giustizia”. “Avere una giustizia davvero giusta, efficiente, rapida, severa con chi ha commesso dei reati ma attenta a non incolpare chi non ne ha commessi è una condizione essenziale per vivere in un Paese civile e democratico”. Così Silvio Berlusconi, in un passaggio del suo video-messaggio elettorale in vista del voto referendario di domenica prossima. “Io dico che solo uno Stato che tutela gli innocenti e persegue esclusivamente i veri ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) “Vi chiedo di andare a votare per i” di domenica 12. Così Silvio, in un passaggio del suo video-messaggio elettorale in vista del voto referendario di domenica prossima. “Io naturalmentecinque sì, e vi invito a fare la stessa cosa” aggiunge, sottolineando come riguardino “una questione fondamentale per tutti noi, quella della giustizia”. “Avere una giustizia davvero giusta, efficiente, rapida, severa con chi ha commesso dei reati ma attenta a non incolpare chi non ne ha commessi è una condizione essenziale per vivere in un Paese civile e democratico”. Così Silvio, in un passaggio del suo video-messaggio elettorale in vista del voto referendario di domenica prossima. “Io dico che solo uno Stato che tutela gli innocenti e persegue esclusivamente i veri ...

Advertising

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - DasaievKasparov : @fattoquotidiano Mi sembra che dalle ultime notizie qualcuno è stato arrestato.... Qualcuno che era culo e camicia… - ViViCentro : Juve Stabia, Eusepi assolto dal Tribunale Nazionale Antidoping. Ma perchè a pagare devono essere sempre le Vespe e… -