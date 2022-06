Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte, 1.233 contagi e 1 morto: bollettino 9 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono 1.233 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 9 giugno 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Tra i nuovi casi, 1.152 sono stati individuati con test antigenico. I tamponi effettuati sono 12.563 di cui 10.836 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta all’9,8%. I ricoveri ordinari sono 245 (+8 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 14, quattro in più rispetto a ieri. E’ stato, inoltre, segnalato un decesso di paziente con diagnosi di Covid. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono 1.233 ida coronavirus in, 92022, secondo numeri e datideldella regione. Tra i nuovi casi, 1.152 sono stati individuati con test antigenico. I tamponi effettuati sono 12.563 di cui 10.836 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta all’9,8%. I ricoveri ordinari sono 245 (+8 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 14, quattro in più rispetto a ieri. E’ stato, inoltre, segnalato un decesso di paziente con diagnosi di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

