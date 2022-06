Ultime Notizie – A caccia di onde gravitazionali, nasce la collaborazione scientifica Einstein Telescope (Di giovedì 9 giugno 2022) Gli scienziati -una vera comunità – che lavorano al progetto EtEinstein Telescope per la realizzazione del futuro pionieristico osservatorio di onde gravitazionali europeo ha formalmente sancito la nascita della collaborazione scientifica Einstein Telescope, nel corso del XII Simposio di Et che si è tenuto all’Accademia ungherese delle Scienze di Budapest, il 7 e 8 giugno. Ad annunciarlo oggi è l’Infn. “Il XII Simposio di Einstein Telescope che si è appena concluso rappresenta un passaggio cruciale nel percorso del progetto perché ha segnato la nascita della vera e propria collaborazione scientifica Et” ha commentato Michele Punturo, ricercatore dell’Infn che è stato fino ad ora alla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Gli scienziati -una vera comunità – che lavorano al progetto Etper la realizzazione del futuro pionieristico osservatorio dieuropeo ha formalmente sancito la nascita della, nel corso del XII Simposio di Et che si è tenuto all’Accademia ungherese delle Scienze di Budapest, il 7 e 8 giugno. Ad annunciarlo oggi è l’Infn. “Il XII Simposio diche si è appena concluso rappresenta un passaggio cruciale nel percorso del progetto perché ha segnato la nascita della vera e propriaEt” ha commentato Michele Punturo, ricercatore dell’Infn che è stato fino ad ora alla ...

Advertising

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO #MILAN E TOP NEWS – #Kalulu parla del suo futuro, #Rebic resta #ACMilan #SempreMilan - RedazioneDedalo : Palermo – Covid Sicilia: 2.190 positivi, 10 decessi, 2.395 i guariti -