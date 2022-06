Tiro con l’arco oggi, Europei 2022: orari, programma, tv, streaming 9 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) Quest’oggi va in scena a Monaco di Baviera la terza giornata dei Campionati Europei di Tiro con l’arco 2022, prima rassegna continentale outdoor del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 in corso di svolgimento in Germania fino a domenica 12 giugno. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI Tiro CON l’arco DALLE 9.15 Day-3 cruciale di fatto per le ambizioni italiane in ottica medaglie, con lo svolgimento degli scontri a eliminazione diretta fino alle semifinali di tutti i tabelloni individuali e a squadre di ricurvo e compound (ad eccezione dei Mixed Team, già arrivati all’ultimo atto). In mattinata fari puntati sui terzetti azzurri di arco olimpico, che entreranno in gara direttamente agli ottavi con l’obiettivo di raggiungere almeno le ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Quest’va in scena a Monaco di Baviera la terza giornata dei Campionatidicon, prima rassegna continentale outdoor del nuovo ciclo olimpico verso Parigi 2024 in corso di svolgimento in Germania fino a domenica 12. LA DIRETTA LIVE DEGLIDICONDALLE 9.15 Day-3 cruciale di fatto per le ambizioni italiane in ottica medaglie, con lo svolgimento degli scontri a eliminazione diretta fino alle semifinali di tutti i tabelloni individuali e a squadre di ricurvo e compound (ad eccezione dei Mixed Team, già arrivati all’ultimo atto). In mattinata fari puntati sui terzetti azzurri di arco olimpico, che entreranno in gara direttamente agli ottavi con l’obiettivo di raggiungere almeno le ...

Advertising

EstateMartino : @Dissidente62 ??????non mi dispiacerebbe il tiro con l'arco verso certe categorie, anche non autoctone! Buongiorno Nar… - Paola18439710 : @Dissidente62 Bhe ..ovviamente propongo uno sport a cui tutti gli italiani aderirebbero con estremo piacere....tiro… - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia vuole fare strada nelle prove a squadre - #l’arco #Europei… - gdstwits : Tiro con l’Arco – Campionati Europei Outdoor - emilan46 : Altre cose: - Non puoi vincere un titolo se Green è Green una volta ogni 10 partite. Stesso per Klay - Per me Kerr… -