Servizi segreti? No Cacciari e la lista dei putiniani sul Corriere | Chi c' è dietro | il più cupo sospetto | Video

Il caso della "lista dei putiniani" sul Corriere della Sera agita lo studio di Otto e mezzo. Ospite principale è Fiorenza Sarzanini, penna di punta del quotidiano di via Solferino e autrice dell'articolo contestatissimo. "Il report era una notizia, mandata al Copasir dall'intelligence. Si parla di notizie false di propaganda e disinformazione", spiega la giornalista difendendo il proprio lavoro e assicurando che la fonte è più che affidabile. "Voglio sfatare tutte le bugie che ho letto in questi giorni", accusa tirando in ballo il Fatto quotidiano di Antonio Padellaro, anche lui in studio. "Non c'è in gioco né la libertà di opinione né la censura, c'è il Copasir che avvia una indagine. E il Copasir dovrebbe vigilare se i Servizi segreti hanno vigilato su queste disinformazione".

