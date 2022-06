Roma | Consob approva offerta sull’Opa dei Friedkin

(Di giovedì 9 giugno 2022) Laha reso noto, tramite un comunicato ufficiale, che Romulus and Remus Investments LLC (l'”Offerente”) ha annunciato “che la, con delibera hato il documento di(il “Documento di”) relativo all’pubblica di acquisto volontaria promossa dall’Offerente su massime n. 62.918.072 azioni ordinarie di A.S.S.p.A., rappresentative di circa il 10,005% del capitale sociale della medesima, finalizzata al delisting (l'””)”. “Il periodo di adesione, in accordo con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il giorno 13 giugno 2022 alle ore 8:30 e terminerà il giorno 8 luglio 2022 alle ore 17:30, estremi inclusi (salvo proroghe). La data di pagamento del corrispettivo, pari a Euro 0,43 per ciascuna azione portata in ...

