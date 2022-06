Referendum giustizia, appuntamenti con la Lega ad Avellino e Montesarchio. (Di giovedì 9 giugno 2022) Si svolgerà il 9 giugno ad Avellino alle ore 16.30, presso il Circolo della stampa, l'evento 'Cambiamo la giustizia' per dire Sì ai Referendum promossi da Lega e Partito Radicale. Al dibattito, ... Leggi su gazzettadiavellino (Di giovedì 9 giugno 2022) Si svolgerà il 9 giugno adalle ore 16.30, presso il Circolo della stampa, l'evento 'Cambiamo la' per dire Sì aipromossi dae Partito Radicale. Al dibattito, ...

Advertising

VittorioSgarbi : Il 12 giugno votate “SI” ai referendum sulla giustizia. - fattoquotidiano : “Se passasse il referendum, questi arresti non si potrebbero più fare”. Antonio De Nicolo non poteva trovare occasi… - ilfoglio_it : Domenica 12 giugno si voterà per il referendum sulla giustizia, promosso da Partito radicale e Lega. Il referendum… - IVGalatina : RT @ItaliaViva: #Referendum, dibattito con @davidefaraone e Salvo Nicosia sulle ragioni del si - SILVIOVEO : RT @MT_Meli_: Per il referendum vedo due strade: andare a votare per puro sdegno verso i tribunali golpisti; o non andare a votare, per pun… -