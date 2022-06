Prezzi Dazn, il Codacons non ci sta: “Rincari abnormi, la Lega Serie A annulli il contratto” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Si tratta di una pessima notizia per i consumatori italiani, che dopo i Rincari delle bollette e dei Prezzi al dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio”. E’ questo il commento del Codacons, la storica associazione per i diritti dei consumatori, in seguito alle modifiche del listino Prezzi di Dazn comunicate oggi: “Si tratta di Rincari abnormi che danneggeranno in particolare i tifosi, e di uno squilibrio evidente nel mondo del calcio, con Dazn che da un lato si aggiudica i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A, dall’altro sceglie in totale autonomia come modificare le offerte commerciali, applicando aumenti esagerati che peseranno come un macigno sulle tasche degli ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) “Si tratta di una pessima notizia per i consumatori italiani, che dopo idelle bollette e deial dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio”. E’ questo il commento del, la storica associazione per i diritti dei consumatori, in seguito alle modifiche del listinodicomunicate oggi: “Si tratta diche danneggeranno in particolare i tifosi, e di uno squilibrio evidente nel mondo del calcio, conche da un lato si aggiudica i diritti per la trasmissione delle partite diA, dall’altro sceglie in totale autonomia come modificare le offerte commerciali, applicando aumenti esagerati che peseranno come un macigno sulle tasche degli ...

Advertising

cmdotcom : #Dazn: ecco i prezzi per vedere la #SerieA 2022/23: sì a due dispositivi diversi a distanza, ma costa di più… - fanpage : Cambiano i prezzi su #Dazn per la prossima stagione. La doppia utenza avrà un costo maggiore sull'abbonamento - capuanogio : ?? Abbiamo letto per voi le nuove condizioni contrattuali di #DAZN per la #SerieA 2022/2023. Non cambiano solo tar… - hellofie : RT @spada_de_foco3: #DAZN #BOICOTTADAZN Dobbiamo ribellarci. IL CALCIO È DI TUTTI, ed i nuovi prezzi per vedere la serie A con quello schif… - MKh979 : @juventusfc Prezzi allo stadio, amentati. Dazn, aumentato. Direi che ci sono tutti i presupposti per tante belle sc… -