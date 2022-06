OUKITEL WP19 è pazzesco: batteria da 21.000 mAh per un’autonomia senza precedenti (Di giovedì 9 giugno 2022) OUKITEL WP19 stabilisce un nuovo record per la batteria più grande: scopri tutti i dettagli con noi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 9 giugno 2022)stabilisce un nuovo record per lapiù grande: scopri tutti i dettagli con noi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : OUKITEL WP19 è pazzesco: batteria da 21.000 mAh per un’autonomia senza precedenti - cheaterbag : RT wireditalia 'Oukitel Wp19 incorpora una riserva da 21.000 mAh, quanto basta per una lunga escursione nella natur… - UnaTecnologia : RT @wireditalia: Oukitel Wp19 incorpora una riserva da 21.000 mAh, quanto basta per una lunga escursione nella natura lontano da prese di c… - tuttoteKit : #OUKITEL WP19: il nuovo smartphone rugged da 21.000 mAh #tuttotek - andreastoolbox : #Oukitel WP19 è uno smartphone indistruttibile con una batteria mostruosa -