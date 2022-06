Mercedes, a Baku con la Stella arcobaleno per i diritti LGBTQ+ (Di giovedì 9 giugno 2022) Il team Mercedes AMG F1 ha deciso di partecipare alle celebrazioni del Pride Month , il "mese dell'orgoglio" della comunità LGBTQ+. La scuderia di Brackley ha annunciato che per i gran premi ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 9 giugno 2022) Il teamAMG F1 ha deciso di partecipare alle celebrazioni del Pride Month , il "mese dell'orgoglio" della comunità. La scuderia di Brackley ha annunciato che per i gran premi ...

Advertising

StigmabaseF : F1, Mercedes omaggia il movimento LGBT: a Baku la stella sarà arcobaleno - Tuttosport: Il Pride Month trova spazio… - StigmabaseF : F1, Mercedes a Baku con la stella arcobaleno per il movimento LGBT - Corriere dello Sport: F1, Mercedes a Baku con… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1: tutte le ali posteriori presenti ai box in vista dell'#AzerbaijanGP - FormulaPassion : #F1: tutte le ali posteriori presenti ai box in vista dell'#AzerbaijanGP - Luxgraph : F1, Mercedes omaggia il movimento LGBT: a Baku la stella sarà arcobaleno -