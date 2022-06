LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: i battistrada tornano a guadagnare, gruppo a 2? (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 15.43 Plotone allungatissimo in discesa, 15 km alle rampe del terzo e penultimo GPM. 15.40 Sempre Jumbo-Visma e BikeExchange-Jayco a dettare il ritmo nelle prime posizioni del gruppo. 42 km all’epilogo. 15.37 Benjamin Thomas (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM) proseguono con grande accordo nella loro azione. Vedremo se salteranno gli equilibri quando la strada tornerà a salire. 15.34 I fuggitivi tornano a guadagnare, 1’50” il nuovo vantaggio. 15.31 Superate le due ore e mezza di gara, 50 km all’arrivo. 15.28 Inizia ora un lungo tratto di discesa che porterà la carovana ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL15.43 Plotone allungatissimo in discesa, 15 km alle rampe del terzo e penultimo GPM. 15.40 Sempre Jumbo-Visma e BikeExchange-Jayco a dettare il ritmo nelle prime posizioni del. 42 km all’epilogo. 15.37 Benjamin Thomas (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM) proseguono con grande accordo nella loro azione. Vedremo se salteranno gli equilibri quando la strada tornerà a salire. 15.34 I fuggitivi, 1’50” il nuovo vantaggio. 15.31 Superate le due ore e mezza di gara, 50 km all’arrivo. 15.28 Inizia ora un lungo tratto di discesa che porterà la carovana ...

