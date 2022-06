LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: altro spunto vincente di Van Aert, fuga ripresa ai 200 metri dall’arrivo! (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 16.46 Grazie per aver seguito in nostra compagnia questa appassionante quinta frazione del Giro del Delfinato, caratterizzata da un esito incerto sino agli ultimissimi metri. Anche domani ci sarà da divertirsi nei 196,5 chilometri da Rives a Gap. La redazione di OA Sport vi augura una piacevolissima serata, alla prossima tappa! 16.43 La nuova classifica generale, gli abbuoni aiutano Van Aert a guadagnare ulteriore terreno: 1 Wout van Aert Jumbo-Visma 17:04:312 Mattia Cattaneo Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:03 3 Primož Rogli? Jumbo-Visma 1:06 4 Ethan Hayter INEOS Grenadiers 1:32 5 Jonas Vingegaard ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL16.46 Grazie per aver seguito in nostra compagnia questa appassionante quinta frazione deldel, caratterizzata da un esito incerto sino agli ultimissimi. Anche domani ci sarà da divertirsi nei 196,5 chiloda Rives a Gap. La redazione di OA Sport vi augura una piacevolissima serata, alla prossima! 16.43 La nuova classifica generale, gli abbuoni aiutano Vana guadagnare ulteriore terreno: 1 Wout vanJumbo-Visma 17:04:312 Mattia Cattaneo Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:03 3 Primož Rogli? Jumbo-Visma 1:06 4 Ethan Hayter INEOS Grenadiers 1:32 5 Jonas Vingegaard ...

