LIVE Camila Giorgi-Dart 7-5 4-6, Wta Nottingham 2022 in DIRETTA: tra poco si comincia! (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 Un terzo set che si presenta particolarmente tirato con Giorgi che inizierà lei al servizio. Importante per la marchigiana avere buone percentuali con la prima di servizio. 19.16 Chiaramente, tutto si giocherà sulla capacità di Camila di tenere in campo i propri colpi. 19.13 Il gioco di Giorgi, comunque, dovrebbe essere particolarmente adatto a questa superficie dal momento che le sue traiettorie piatte potrebbero risultarne esaltate. 19.10 L’azzurra dovrà trovare maggior continuità nel proprio tennis e minimizzare gli errori al cospetto di una Dart che specialmente nel secondo set ha saputo appoggiarsi molto bene ai colpi potenti di Camila. 19.07 Si riprende dal terzo set, dopo che la prima frazione era stata vinta ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.19 Un terzo set che si presenta particolarmente tirato conche inizierà lei al servizio. Importante per la marchigiana avere buone percentuali con la prima di servizio. 19.16 Chiaramente, tutto si giocherà sulla capacità didi tenere in campo i propri colpi. 19.13 Il gioco di, comunque, dovrebbe essere particolarmente adatto a questa superficie dal momento che le sue traiettorie piatte potrebbero risultarne esaltate. 19.10 L’azzurra dovrà trovare maggior continuità nel proprio tennis e minimizzare gli errori al cospetto di unache specialmente nel secondo set ha saputo appoggiarsi molto bene ai colpi potenti di. 19.07 Si riprende dal terzo set, dopo che la prima frazione era stata vinta ...

Advertising

Bambinoboom : Camila Cabello - Bam Bam (Official Live Performance) | Vevo - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA del match del 2° turno di #Nottingham tra Giorgi e Dart: ci si gioca il tutto per… - floishere_ : ho bisogno di sentire camila live in persona davanti a me che mi twerka in faccia se possibile perché io non reggo più ragazzx è così - desirekarla2 : RT @WWCamilaCabello: Camila Cabello - Lola (Live Performance) - MercRF : RT @livetennisit: WTA 250 s’Hertogenbosch e Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Camila… -