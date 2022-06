La cinquina dello Strega (in più o meno anteprima) e i “papaveri” che la manovrano (Di giovedì 9 giugno 2022) Ecco in anteprima la cinquina dei finalisti dello Strega (non penso che verrà cambiata all’ultimo istante… però dipende dalle telefonate che arrivano ai giurati). Primo titolo, di Aldo Busi, “L’uomo del caseificio accanto” (Marsilio). Bellissimo libro del nostro più bravo scrittore. Stimo tantissimo l’autore anche perché non risulta sponsorizzato da nessun “papavero”. Ho avuto modo di leggerlo, merita la vittoria. Come “Seminario gioventù” e “Galline km 2”, che anni fa meritavano il premio Bancarella. Secondo, Gherardo Colombo, “Il vizio della memoria” (Feltrinelli), il vincitore morale di questa edizione dello Strega. Bello! Veramente. Vince anche come telefonate di pressione sui giurati (che sono abituati a non dare importanza a tali raccomandazioni). Giustamente hanno ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 giugno 2022) Ecco inladei finalisti(non penso che verrà cambiata all’ultimo istante… però dipende dalle telefonate che arrivano ai giurati). Primo titolo, di Aldo Busi, “L’uomo del caseificio accanto” (Marsilio). Bellissimo libro del nostro più bravo scrittore. Stimo tantissimo l’autore anche perché non risulta sponsorizzato da nessun “papavero”. Ho avuto modo di leggerlo, merita la vittoria. Come “Seminario gioventù” e “Galline km 2”, che anni fa meritavano il premio Bancarella. Secondo, Gherardo Colombo, “Il vizio della memoria” (Feltrinelli), il vincitore morale di questa edizione. Bello! Veramente. Vince anche come telefonate di pressione sui giurati (che sono abituati a non dare importanza a tali raccomandazioni). Giustamente hanno ...

