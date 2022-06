Advertising

cmdotcom : #Juve, #Ranocchia rinnova e scatena un'asta: scende il #Lecce, si inserisce l'#Empoli - dile_gz : @LungroJuve @BastoniSZN @ACalascione Dimarco ranocchia darmian barella bastoni gagliardini cordaz d’ambrosio, ya au… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Lecce, tre idee dalla Juventus: piacciono Ranocchia, Fagioli e Dragusin #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - TuttoJuve24 : Calciomercato Lecce, tre idee dalla Juventus: piacciono Ranocchia, Fagioli e Dragusin #Juventus #Juve #Allegri… - 1987_Lorenza : RT @BINsonoio: @Ledbowski @AlessandroCant0 @pietromichi @FabrizioRomano Ma a parte questo, che ci sta. La Juve non ha nemmeno proposto un c… -

Calciomercato.com

Genoa e Cagliari, fresche di retrocessione in Serie B, avrebbero infatti messo nei rispettivi mirini lo stesso giocatore: il 21enne Filippo. Il giovane regista perugino è reduce da una ...Si valutano ad esempio anche le cessioni di Filippo, che ha giocato nel Vicenza, e Nicolò Rovella , in prestito al Genoa nella stagione 2021 - 2022. Dovrebbe invece rimanere a Torino Nicolò ... Juve, Ranocchia rinnova e scatena un'asta: scende il Lecce, si inserisce l'Empoli La Juventus comincia i contatti nel caso in cui con Di Maria fallisse la trattativa, ecco la situazione per Berardi.21:20 - SONDAGGIO DEL FROSINONE PER BRUNORI - (CLICCA QUI) 20:40 - DI MARIA SI PRENDE TEMPO PER DECIDERE, MA LA JUVENTUS HA FRETTA - (CLICCA QUI) 17:40 - DYBALA - INTER: ACCORDO TOTALE ...