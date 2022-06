Jujutsu Kaisen 0 – The Movie (2021): amore e maledizioni (Di giovedì 9 giugno 2022) Titolo originale: ??? ???? 0 (Gekij?ban Jujutsu Kaisen Zero) Anno: 2021 Paese: Giappone Genere: animazione Casa di Produzione: MAPPA Distribuzione: Dynit, Nexo Digital Durata: 105 minuti Regia: Park Seong-ung Sceneggiatura: Hiroshi Seko Musiche: Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui, Alisa Okehazama Voci originali: Megumi Ogata, Kana Hanazawa, Mikako Komatsu, Koki Uchiyama, Tomokazu Seki... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 9 giugno 2022) Titolo originale: ??? ???? 0 (Gekij?banZero) Anno:Paese: Giappone Genere: animazione Casa di Produzione: MAPPA Distribuzione: Dynit, Nexo Digital Durata: 105 minuti Regia: Park Seong-ung Sceneggiatura: Hiroshi Seko Musiche: Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui, Alisa Okehazama Voci originali: Megumi Ogata, Kana Hanazawa, Mikako Komatsu, Koki Uchiyama, Tomokazu Seki... Source

Advertising

defmoon_ : @SINGULARIT4Y non ho visto nessuno dei due ma se può servire, una mia amica mi parla spessissimo di jujutsu kaisen,… - SINGULARIT4Y : Prossimamente voglio iniziare un anime e devo scegliere tra Bungo Stray Dogs e Jujutsu Kaisen Consigliatemi perfav… - fearoffalIing : No vabbè non dovevo scoprire che danno il film di jujutsu kaisen al cinema devo risparmiareeeee - _gilpa_ : nel cinema della mia città danno il film di Jujutsu Kaisen ?????????? - FANCYHATB0Y : oggi finalmente la m pesantissima di nanami sul big screen EHM volevo dire le mammellone di getou EHM la sagra degl… -