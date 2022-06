Fratelli Narcos | droga dal Marocco e dall' Olanda a Tor Bella fino a Latina Dieci arresti e quaranta indagati dall' Antimafia

Advertising

romatoday : Fratelli Narcos, #TorBellaMonaca come hub della droga in arrivo dall'Olanda e dal Marocco -

Duemarocchini sono considerati dagli investigatori gli organizzatori, della piazza di ... Traffico di droga internazionale, in manette ilromano Sebastiano Rossani. Aveva importato tre ...... mentre altri indagati sembrano spariti nel nulla, come i dueH. di Mogliano, che secondo ... un carico di prova che ierano convinti fosse arrivato al porto di Trieste nascosto in una ...Droga a fiumi dal Marocco via Mare e dall’Olanda via terra fino a Tor Bella Monaca, Latina e Litorale Romano. Hashish, marijuana e cocaina via mare dal Marocco e via ...Scovate dalla Guardia di finanza 4,3 tonnellate di droga, valgono 96 milioni di euro. È la più grande operazione mai fatta in Italia ...