(Di giovedì 9 giugno 2022) Brutte notizie per Didier Deschamps, ct della, che rischia di dover rinunciare a tre giocatori, tra cui Adrien, in vista della sfida di Nations League 2022/2023 contro. Il centrocampista della Juventus ha infatti accusato dei problemi fisici e non ha potuto prendere parte all’ultimo allenamento. La stessa sorte è toccata a Kyliane N’Gololoro inper il prossimo impegno. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Francia, si ferma #Rabiot: in dubbio per l’Austria anche #Mbappé e #Kanté - attilascuola : RT @tiber_h: Francia : Congratulazioni a questi operatori sanitari che hanno invaso il comitato tecnico dell'ospedale di Montauban! Chiedon… - JDascjauan : RT @tiber_h: Francia : Congratulazioni a questi operatori sanitari che hanno invaso il comitato tecnico dell'ospedale di Montauban! Chiedon… - giorgio757 : RT @tiber_h: Francia : Congratulazioni a questi operatori sanitari che hanno invaso il comitato tecnico dell'ospedale di Montauban! Chiedon… - scc68samu : RT @tiber_h: Francia : Congratulazioni a questi operatori sanitari che hanno invaso il comitato tecnico dell'ospedale di Montauban! Chiedon… -

LA NOTIZIA

Laè in rosso chiaro, eccetto l'area di Parigi in rosso scuro e così l'Austria e la ... Così come èal 7% l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di 'area non critica', ma cala in ...... si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All - Share , che sia 26.496 punti. Il ... Giovedì 09/06/2022 07:30: Occupazione, trimestrale (preced. 0,6%) 14:30 USA : Richieste ... I fiumi si riscaldano. La Francia ferma le centrali nucleari. Difficile raffreddare i reattori. Frana l'alternativa alle rinnovabili Brutte notizie per Didier Deschamps, ct della Francia, che rischia di dover rinunciare a tre giocatori, tra cui Adrien Rabiot, in vista della sfida di Nations League 2022/2023 contro l'Austria.ROBERTO BERLOCO - Qui appresso, un’intervista al Console Onorario di Francia a Bari, S.E. Stefano Romanazzi. Le sue risposte permettono di gettare luce sopra una delle presenze, quella d’una rappresen ...