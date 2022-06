Finale Champions, polizia francese ammette ‘fallimento’ sicurezza (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – La gestione della sicurezza intorno allo Stade de France, nelle ore immediatamente precedenti la Finale Champions League tra Liverpool e Real Madrid dello scorso 28 maggio, è stata “ovviamente un fallimento”. Lo ha ammesso il prefetto della polizia di Parigi, Didier Lallement, davanti al Senato francese. Nel suo intervento, Lallement si è scusato per aver usato gas lacrimogeni sui tifosi del Liverpool, ma ha detto di non aver avuto alternative, sottolineando che la sua “linea rossa” era quella di salvare vite umane. Numerosi tifosi del Liverpool, comprese famiglie con bambini, sono stati oggetto di lanci di lacrimogeni prima della Finale. Alcuni di loro sono stati poi aggrediti da 300-400 giovani locali, ha riconosciuto il prefetto. “È stato ovviamente un fallimento, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – La gestione dellaintorno allo Stade de France, nelle ore immediatamente precedenti laLeague tra Liverpool e Real Madrid dello scorso 28 maggio, è stata “ovviamente un fallimento”. Lo ha ammesso il prefetto delladi Parigi, Didier Lallement, davanti al Senato. Nel suo intervento, Lallement si è scusato per aver usato gas lacrimogeni sui tifosi del Liverpool, ma ha detto di non aver avuto alternative, sottolineando che la sua “linea rossa” era quella di salvare vite umane. Numerosi tifosi del Liverpool, comprese famiglie con bambini, sono stati oggetto di lanci di lacrimogeni prima della. Alcuni di loro sono stati poi aggrediti da 300-400 giovani locali, ha riconosciuto il prefetto. “È stato ovviamente un fallimento, ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il contatto tra la #Juventus e l'entourage di #Zaniolo risale allo scorso week end, a margine della finale di Champ… - SkySport : ULTIM'ORA PALLANUOTO Finale Champions League Pro Recco-Novi Beograd 17-16 dopo i rigori Decima Champions per i camp… - Damianodanny1 : GAS LACRIMOGENI SPRAY PEPERONCINO TIFOSO LIVERPOOL COSTRETTO SEDIA A ROTELLE RACCONTA STADE DE FRANCE PRIMA FI… - tucutolauti : @cesololinter194 Per me all'ultima, per la precisione finale di Champions mentre sta esultando. - undy111 : @Salvo_Inter17 @_rik46 Ho visto la fase finale di Champions su un sito inglese, in HD. Lag praticamente inesistente. Tanta roba -