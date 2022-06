Emergenza Sangue: donazioni in calo! (Di giovedì 9 giugno 2022) Effetto Covid: nel 2021 -1,8% donatori di Sangue rispetto al 2019. La pandemia affonda ancora la raccolta, -5% rispetto a 2012. Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, in ripresa rispetto all’anno dello scoppio dell’Emergenza, ma ancora inferiore rispetto al periodo pre-pandemico con il -1,8% in confronto al 2019. E’ il quadro che Leggi su freeskipper (Di giovedì 9 giugno 2022) Effetto Covid: nel 2021 -1,8% donatori dirispetto al 2019. La pandemia affonda ancora la raccolta, -5% rispetto a 2012. Nel 2021 i donatori in Italia sono stati 1.653.268, in ripresa rispetto all’anno dello scoppio dell’, ma ancora inferiore rispetto al periodo pre-pandemico con il -1,8% in confronto al 2019. E’ il quadro che

Advertising

Giovanni2964 : RT @Giovanni2964: Emergenza sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli, ma nessuno ne parla, PERCHE' SUCCEDE SOLO A NAPOLI?????? - Giovanni2964 : Emergenza sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli, ma nessuno ne parla, PERCHE' SUCCEDE SOLO A NAPOLI?????? - TiffanyHurling : INTERVENTI CHIRURGICI RINVIATI IN TUTTA ITALIA… …a causa dell’emergenza sangue. Ma come ??? Gianpietro Briola, P… - freeskipperIT : Emergenza Sangue: donazioni in calo! - masafa75 : @nikpalm64 Penso sia impossibile accettarlo e rimanere del tutto distaccati. Tu e i tuoi colleghi operatori del 118… -