Draghi a Parigi da Macron, focus su Ucraina ed energia (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA – La situazione in Ucraina, la strategia energetica, ma anche la Libia e i migranti. Sono i temi principali che saranno al centro della cena di lavoro del presidente del Consiglio Mario Draghi e del presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro, sottolineano fonti italiane, sarà l'occasione per fare il punto sui dossier cruciali dell'agenda europea in vista dei prossimi appuntamenti: i Vertici del G7 e della Nato in programma a fine mese e il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno a Bruxelles. Tra i temi al centro del colloquio, gli sviluppi della guerra in Ucraina e il sostegno a Kiev, la sicurezza alimentare, il rafforzamento dell'autonomia europea in materia di Difesa e di energia, nell'ottica di una strategia energetica diversificata e di una minore dipendenza energetica dalla Russia.

