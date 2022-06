Dopo il flop sulle armi, Conte si traveste da Landini e punta tutto sul salario minimo (Di giovedì 9 giugno 2022) Contrordine compagni, lunga vita al governo Draghi! Giuseppe Conte ha suonato la ritirata strategica sulla questione delle armi all’Ucraina rendendosi conto che nei gruppi parlamentari del M5s prevale la linea di Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri, e Federico D’Incà, il ministro per i rapporti col Parlamento che è la persona che sta materialmente lavorando al testo di una risoluzione di maggioranza da presentare nelle aule parlamentari il 21 giugno, quando vi si recherà il premier. Il legale foggiano naturalmente fa finta di non aver mai minacciato il governo Draghi malgrado le cronache di queste lunghe settimane siano piene di penultimatum: addirittura più di un mese fa, il 6 maggio, Conte annunciava che il M5s avrebbe presentato un documento parlamentare «per fare chiarezza» sul no ad un nuovo invio di armi alla ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 giugno 2022) Contrordine compagni, lunga vita al governo Draghi! Giuseppeha suonato la ritirata strategica sulla questione delleall’Ucraina rendendosi conto che nei gruppi parlamentari del M5s prevale la linea di Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri, e Federico D’Incà, il ministro per i rapporti col Parlamento che è la persona che sta materialmente lavorando al testo di una risoluzione di maggioranza da presentare nelle aule parlamentari il 21 giugno, quando vi si recherà il premier. Il legale foggiano naturalmente fa finta di non aver mai minacciato il governo Draghi malgrado le cronache di queste lunghe settimane siano piene di penultimatum: addirittura più di un mese fa, il 6 maggio,annunciava che il M5s avrebbe presentato un documento parlamentare «per fare chiarezza» sul no ad un nuovo invio dialla ...

