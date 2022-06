Controlli in spiaggia, Torvaianica, sequestrata merce per 20mila euro (Di giovedì 9 giugno 2022) . Come di consueto con l’inizio della stagione estiva riprendono i Controlli della Polizia Locale sulle spiagge della litoranea e in modo particolare c’è stato un intervento a Torvajanica per la prevenzione del commercio abusivo. Nella operazione si è giunti al sequestro di circa 1000 articoli quali attrezzature da mare, giochi gonfiabili, bigiotteria e altro, il cui valore oscilla tra i 10 e i 20 mila euro. Identificati 9 venditori ambulanti. L’attività come annunciato avrà seguito per tutto il periodo per contrastare la vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge del litorale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) . Come di consueto con l’inizio della stagione estiva riprendono idella Polizia Locale sulle spiagge della litoranea e in modo particolare c’è stato un intervento a Torvajanica per la prevenzione del commercio abusivo. Nella operazione si è giunti al sequestro di circa 1000 articoli quali attrezzature da mare, giochi gonfiabili, bigiotteria e altro, il cui valore oscilla tra i 10 e i 20 mila. Identificati 9 venditori ambulanti. L’attività come annunciato avrà seguito per tutto il periodo per contrastare la vendita di prodotti contraffatti sulle spiagge del litorale. L'articolo proviene da Italia Sera.

