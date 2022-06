Come si combatte una guerra lunghissima come quella in Ucraina (Di giovedì 9 giugno 2022) Le fonti diplomatiche e militari occidentali ripetono che la guerra sarà lunga, e non è una frase fatta, anzi per capirci meglio: sarà lunghissima. E molto sanguinosa. Oggi il quot... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 giugno 2022) Le fonti diplomatiche e militari occidentali ripetono che lasarà lunga, e non è una frase fatta, anzi per capirci meglio: sarà. E molto sanguinosa. Oggi il quot... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

GuidoDeMartini : ??QUALCUNO, come un soldato che combatte a guerra finita, vorrebbe imporre le mascherine dopo il 15-6 ??SENTITE LOCA… - MonaMark6 : RT @PornoNoblogs: Il potere oppressivo della chiesa si combatte anche attraverso l'attacco ai suoi simboli Non sarà certo un prete a dirmi… - paoloangeloRF : Guerra Russia-Ucraina, Putin: “La Russia combatte come ai tempi di Pietro il Grande”. Filorussi condannano a morte… - hiboss_hiboss : RT @Guido44895392: (4) La Russia sa di combattere per la sua stessa sopravvivenza, che è da ostacolo formidabile all'attuazione della Ditta… - leftsnoopy : RT @leftsnoopy: 17.03 – Putin: Russia combatte come ai tempi di Pietro il Grande Azz... se è grave. Da ricovero immediato,sto stronzo maial… -