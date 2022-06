Ciclismo | Giro del Delfinato 2022 | startlist e favoriti

(Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo ild’Italia la stagione ciclistica prosegue con l’avvicinamento al Tour de France, che inizia come di consueto con ildel, storica regione nel sud est della Francia. Il Criterium prevede otto tappe da domenica 5 a domenica 12 giugno, la maggior parte delle quali in montagna, ragion per cui ci sarà da aspettarsi lotta tra gli scalatori che punteranno alla classifica generale ora e tra un mese alla Grande Boucle. Non ci sarà la lotta tra Pogacar e Roglic, dato che i due hanno scelto un avvicinamento al Tour diverso per cui sarà presente solamente il secondo. Primoz Roglic arriva aldopo due mesi di assenza dalle corse nei quali si è allenato duramente in altura. Cercherà la condizione con il passare delle tappe ma non è detto che punterà alla vittoria delle generale, considerando che ...

Advertising

Eurosport_IT : FILIPPO GANNA STRATOSFERICO! ???????? Il campione del mondo di specialità batte Wout van Aert e Ethan Hayter a La Bât… - francescocz88 : RT @Eurosport_IT: FILIPPO GANNA STRATOSFERICO! ???????? Il campione del mondo di specialità batte Wout van Aert e Ethan Hayter a La Bâtie d’U… - putinambur : @mittdolcino Scusa ma credo che tu di ciclismo ne sappia ben poco. È normale per un grande Giro partire dall'estero… - DanyRoss70 : RT @Eurosport_IT: FILIPPO GANNA STRATOSFERICO! ???????? Il campione del mondo di specialità batte Wout van Aert e Ethan Hayter a La Bâtie d’U… - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: FILIPPO GANNA STRATOSFERICO! ???????? Il campione del mondo di specialità batte Wout van Aert e Ethan Hayter a La Bâtie d’U… -

L'ultimorimescola le carte, come prevedibile, con lo spettacolo del Muro di via Ossano: in 1. la corsa cambia e si delinea il finale da 'classica' del. Vincent Van Hemelen della Lotto ...Ancora un periodo felice per l'attività della Mtb Santa Marinella che continua ad imporsi e a farsi valere in più di un'occasione inper l'Italia. Per il settore strada ancora in luce Fabio Risoluti (terzo assoluto e secondo di categoria master 5) e Pierluigi Stefanini (14.mo assoluto e quarto di categoria master 6) in Umbria ...Arrivano brutte notizie in casa Jumbo Visma. Koen Bouwman infatti ha riportato una frattura al braccio mentre pedalava in allenamento. Il vincitore di due tappe al Giro d’Italia, è caduto mentre pedal ...Ancora un periodo felice per l’attività della Mtb Santa Marinella che continua ad imporsi e a farsi valere in più di un’occasione in giro per l’Italia. Per il settore strada ancora in luce Fabio Risol ...