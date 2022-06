Caso Shalabayeva, tutti assolti in Appello a Perugia (Di giovedì 9 giugno 2022) C’è anche l’ex Questore di Palermo Renato Cortese tra gli imputati assolti dalla Corte di Appello di Perugia per il Caso Shalabayeva. La Corte del capoluogo umbro ha assolto con formula piena gli imputati accusati di sequestro di persona per le irregolarità legate al rimpatrio di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov espulsa, nel 2013, verso il Kazakhstan insieme con la figlia Alua e poi entrambe ritornate in Italia. Il processo riguardava il presunto sequestro della moglie del dissidente kazako Ablyazov, Alma Shalabayeva e di sua figlia Alua Oltre all’ex capo della squadra mobile di Roma Cortese è stato assolto anche l’allora dirigente dell’ufficio immigrazione della Questura di Roma, Maurizio Improta. assolti anche Luca ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) C’è anche l’ex Questore di Palermo Renato Cortese tra gli imputatidalla Corte didiper il. La Corte del capoluogo umbro ha assolto con formula piena gli imputati accusati di sequestro di persona per le irregolarità legate al rimpatrio di Alma, la moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov espulsa, nel 2013, verso il Kazakhstan insieme con la figlia Alua e poi entrambe ritornate in Italia. Il processo riguardava il presunto sequestro della moglie del dissidente kazako Ablyazov, Almae di sua figlia Alua Oltre all’ex capo della squadra mobile di Roma Cortese è stato assolto anche l’allora dirigente dell’ufficio immigrazione della Questura di Roma, Maurizio Improta.anche Luca ...

