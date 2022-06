Casemiro: «Ancelotti merita tutte le cose belle che gli accadono. È un esempio in tutto» (Di giovedì 9 giugno 2022) L’edizione odierna del giornale spagnolo As lo presenta innanzitutto come un uomo appagato. Non potrebbe essere altrimenti dopo la quinta Champions League in bacheca, almeno la quarta da protagonista. A lui, Carvajal, Benzema, Nacho, Modric, Isco, Bale, Cristiano e Marcelo ne mancherebbe una per raggiungere il leggendario record di Gento. Stiamo parlando di Casemiro, mediano brasiliano del Real Madrid. Ha rilasciato una lunga intervista agli spagnoli. «Questa squadra è da film. Vincere cinque Champions League negli ultimi otto anni si può definire in un solo modo: fare la storia. La 14esima, poi, sarà ricordata a vita. La Coppa dei Campioni più bella da raccontare: il Real Madrid non muore mai, non puoi mai considerarlo morto. È questo «scudo» che ti porta a fare l’impossibile» Lo fece esordire Mourinho. Ancelotti, all’inizio, fu ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) L’edizione odierna del giornale spagnolo As lo presenta innanzicome un uomo appagato. Non potrebbe essere altrimenti dopo la quinta Champions League in bacheca, almeno la quarta da protagonista. A lui, Carvajal, Benzema, Nacho, Modric, Isco, Bale, Cristiano e Marcelo ne mancherebbe una per raggiungere il leggendario record di Gento. Stiamo parlando di, mediano brasiliano del Real Madrid. Ha rilasciato una lunga intervista agli spagnoli. «Questa squadra è da film. Vincere cinque Champions League negli ultimi otto anni si può definire in un solo modo: fare la storia. La 14esima, poi, sarà ricordata a vita. La Coppa dei Campioni più bella da raccontare: il Real Madrid non muore mai, non puoi mai considerarlo morto. È questo «scudo» che ti porta a fare l’impossibile» Lo fece esordire Mourinho., all’inizio, fu ...

