ATP ‘s-Hertogenbosch 2022 | avanzano Medvedev e Auger-Aliassime | fuori Fritz e De Minaur

(Di giovedì 9 giugno 2022) Quest’oggi il tempo ha sorriso agli organizzatori e si sono dunque giocate diverse partite dell’ATP 250 di ‘s-. Nello specifico, si sono disputati sull’erba britannica un match di primo turno e tutti gli ottavi di finale. Andiamo a scoprire i risultati odierni. Passano il turno le prime due teste di serie del torneo, Daniile Felix. Il russo ha la meglio su Gilles Simon (il francese nella prima partita del giorno aveva eliminato l’australiano James Duckworth nel suo primo turno con il punteggio di 6-4 7-6) per 7-5 6-4, mentre il canadese batte l’olandese Tallon Griekspoor con un doppio 7-6. Escono invece di scena lo statunitense Taylor(n.3 del seeding), superato a grandissima sorpresa dalla wild card olandese Tim Van Rijthoven per 6-7(9) 7-5 6-4, e ...

Advertising

1000alex0001 : RT @PuntoDBreak: ATP 250 s-Hertogenbosch 2022. Medvedev comienza con paso firme - LauGarmendi96 : ATP 250 s-Hertogenbosch 2022. Medvedev comienza con paso firme - Tennis_Ita : ATP 250 's-Hertogenbosch, buon esordio sull'erba per Medvedev: sconfitto Simon - partidovivo : ATP 250 s-Hertogenbosch 2022. Medvedev comienza con paso firme - CourtXperience : ATP 250 s-Hertogenbosch 2022. Medvedev comienza con paso firme -

...per le informazioni sul nuovo format 21 - 27 maggio >250 Ginevra 21 - 27 maggio >250 Lione 28 maggio - 11 giugno > Roland Garros STAGIONE ERBA 12 - 18 giugno >250 's -...Nel 2018 a s -e nel 2019 al torneo del Queen's ha raggiunto i suoi migliori ... Tsitsipas, dopo aver deluso le aspettative al Roland Garros , ha deciso di partecipare all'evento250 ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp e Wta 250 di 's-Hertogenbosch 2022, per quanto concerne la giornata di venerdì 10 giugno.Daniil Medvedev vince la sua prima partita stagionale sull'erba: il russo batte Gilles Simon in due set e avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di 's-Hertogenbosch ...