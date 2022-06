Atalanta, Bergamo teme il pacco: “gli americani non dovevano trattenere i migliori e renderci più forti?” (Di giovedì 9 giugno 2022) Bergamo sta vivendo giornate di inquietudine, credeva di aver spiccato il volo con l’arrivo della cordata americana e invece stanno toccando con mano il significato della parola ridimensionamento. Lo ha detto chiaramente l’altro giorno Gian Piero Gasperini: «Con questa rosa non si fanno miracoli». Forse a Bergamo si erano bevuti le panzane scritte dai giornali amici (“La Gazzetta indora la pillola: i Percassi vendono l’Atalanta per renderla ancora più forte”). Da lontano le cose sono sempre state piuttosto chiare. Bergamo sembra essersi svegliata dall’illusione. Basta leggere oggi il Corriere Bergamo: Difficile immaginarsi una Dea che rimane immobile, che si prende un anno sabbatico, in attesa del da farsi. Una squadra che, se va bene, arriva ancora tra le prime sei-otto ma, se va male, chissà. Senza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022)sta vivendo giornate di inquietudine, credeva di aver spiccato il volo con l’arrivo della cordata americana e invece stanno toccando con mano il significato della parola ridimensionamento. Lo ha detto chiaramente l’altro giorno Gian Piero Gasperini: «Con questa rosa non si fanno miracoli». Forse asi erano bevuti le panzane scritte dai giornali amici (“La Gazzetta indora la pillola: i Percassi vendono l’per renderla ancora più forte”). Da lontano le cose sono sempre state piuttosto chiare.sembra essersi svegliata dall’illusione. Basta leggere oggi il Corriere: Difficile immaginarsi una Dea che rimane immobile, che si prende un anno sabbatico, in attesa del da farsi. Una squadra che, se va bene, arriva ancora tra le prime sei-otto ma, se va male, chissà. Senza ...

Atalanta, in arrivo il primo colpo Commenta per primo Ha già le idee chiare l'Atalanta su come investire i 14 milioni di euro che potrebbero entrarle nelle casse grazie alla ... dal 2 maggio, quando i granata furono ospiti a Bergamo), ... Monza, idea Pinamonti per l'attacco. Nel mirino anche Pessina Il giovane calciatore dell'Atalanta è Monzese di nascita e ha dato i primi calci al pallone proprio ... Ma questa volta la città è Milano e non Bergamo. Con l'Inter i rapporti sono buoni e questo ... TUTTO mercato WEB Atalanta, in arrivo il primo colpo Ha già le idee chiare l'Atalanta su come investire i 14 milioni di euro che potrebbero entrarle nelle casse grazie alla cessione di Maehle al West Ham. La trattativa più concreta e già ben avviata dal ... Serie B - Playoff: WithU Bergamo chiude tra gli applausi, Cividale vince gara-5 La WithU Bergamo esce sconfitta da gara-5 di semifinale Play-Off ... dell'ultimo mese farà capire cosa potrebbe essere il futuro bene... Altrimenti buona Atalanta a tutti." Pronti via, Simoncelli da ... Commenta per primo Ha già le idee chiare l'su come investire i 14 milioni di euro che potrebbero entrarle nelle casse grazie alla ... dal 2 maggio, quando i granata furono ospiti a), ...Il giovane calciatore dell'è Monzese di nascita e ha dato i primi calci al pallone proprio ... Ma questa volta la città è Milano e non. Con l'Inter i rapporti sono buoni e questo ... L'Eco di Bergamo sulle decisioni in casa bergamasca: "Atalanta, le novità passeranno della corsie esterne" Ha già le idee chiare l'Atalanta su come investire i 14 milioni di euro che potrebbero entrarle nelle casse grazie alla cessione di Maehle al West Ham. La trattativa più concreta e già ben avviata dal ...La WithU Bergamo esce sconfitta da gara-5 di semifinale Play-Off ... dell'ultimo mese farà capire cosa potrebbe essere il futuro bene... Altrimenti buona Atalanta a tutti." Pronti via, Simoncelli da ...