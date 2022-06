Alessandro Cattelan: nuovo programma in vista (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo l’Eurovision nuova esperienza per il conduttore Alessandro Cattelan si appresta a vivere una nuova esperienza in Rai. Stando alle ultime indiscrezioni presto sarà al timone di un nuovo programma su Rai 2. Dagospia sostiene, infatti, che a partire da metà settembre, a Cattelan, ex volto storico del talent X Factor, verrà affidato uno show in seconda serata per tre giorni a settimana (martedì, mercoledì e giovedì). Non ci sono ancora conferme ufficiali ma si tratterebbe di una tipologia di programma simile a “E Poi C’è Cattelan”. Oltre X Factor, il conduttore di Tortona è stato infatti per anni protagonista di una sorta di “Late show” all’italiana con tanti ospiti dello spettacolo e dello sport. L’appuntamento era diventato un format annuale e fisso del palinsesto ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo l’Eurovision nuova esperienza per il conduttoresi appresta a vivere una nuova esperienza in Rai. Stando alle ultime indiscrezioni presto sarà al timone di unsu Rai 2. Dagospia sostiene, infatti, che a partire da metà settembre, a, ex volto storico del talent X Factor, verrà affidato uno show in seconda serata per tre giorni a settimana (martedì, mercoledì e giovedì). Non ci sono ancora conferme ufficiali ma si tratterebbe di una tipologia disimile a “E Poi C’è”. Oltre X Factor, il conduttore di Tortona è stato infatti per anni protagonista di una sorta di “Late show” all’italiana con tanti ospiti dello spettacolo e dello sport. L’appuntamento era diventato un format annuale e fisso del palinsesto ...

Advertising

361_magazine : Nuovo programma per #Alessandrocattelan? - nicoletta_zeno : RT @Cinguetterai: Dopo il successo di #Eurovision, Alessandro Cattelan condurrà in autunno un programma per la seconda serata di Rai 2, sim… - Wisteria0303 : RT @Cinguetterai: Dopo il successo di #Eurovision, Alessandro Cattelan condurrà in autunno un programma per la seconda serata di Rai 2, sim… - ph_pluton : RT @Cinguetterai: Dopo il successo di #Eurovision, Alessandro Cattelan condurrà in autunno un programma per la seconda serata di Rai 2, sim… - fabiofabbretti : Anche Alessandro Cattelan verso Rai 2 -