Addio macchie e mascheroni | evitiamo gli errori con la terra abbronzante

(Di giovedì 9 giugno 2022) Glidi applicazione dellapossono rovinare completamente un make up: ecco quali sono e come evitarli! Laè un cosmetico amatissimo in estate, poiché permette sia di enfatizzare l’abbronzatura sia di modellare il viso grazie al contouring. Purtroppo però è molto semplice incappare in piccoli e grandiche possono rovinare l’effetto finale ma che, soprattutto, finiscono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Mammastyle.it

Autoabbronzanti, il segreto per una pelle dorata senza sole È il momento di direalla pelle spenta e stanca. Per chi non riesce a prendere l'abbronzatura (o non vuole) grazie ...non fare, ...... mentre altri presentano antiestetiche slabbrature edi salsedine. È sicuramente arrivato ... Lettura consigliata Diciamoa vestiti e parei perché è questa la moda mare comoda e sensuale ... Ti basterà questo ingrediente per dire addio alle macchie nere di muffa