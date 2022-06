Accademia dei folli Con Re Lear affronta l’atavico contrasto tra genitori  e figli

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 9 giugno 2022) Shakespeare is Shakespeare. Con l’impegnativo e affascinate Resi sono cimentati al Bunker gli allievi della scuola di teatro, guidata dall’attore docente Gianluca Gambino. Una ripresa importante dopo un periodo in cui il Covid ha di fatto fermato ogni programmazione.La pièce è stata molto apprezzata dal pubblico con lunghi applausi, mentre gli attori si sono scatenati in un ballo liberatorio. Lo stesso Gambino non ha nascosto la sua soddisfazione per la prova superata dai suoi aspiranti attori accomunati dalla passione per il teatro. Da segnalare la scelta di alcuni originali accompagnamenti musicali con brani classici del rock (Nirvana) rivisitati in chiave classica ed un finale con i Deep Purple. L’estratto della famosa opera ha esaltato quell’eterna commedia umana legata ai rapporti genitori, al potere e alla vecchiaia.Ancor oggi, in ...