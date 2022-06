Zerbin | l’agente | pronto per il Napoli Vi racconto un retroscena”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 8 giugno 2022)diparla della convocazione in nazionale e del possibile futuro neldel calciatore ex Frosinone. l’avvocato Giulio Marinelli, agente di, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte “Gli ultimi giorni sono stati pieni di belle notizie, non ultimo l’esordio in Nazionale di. Ieri ero a Cesena, con Giaccherini, è stato bello vedere il suo esordio. Quando stava per entrare, questo cambio non avveniva mai, sono trascorsi 3 o 4 minuti prima che entrasse e chissà quante cose gli saranno passate nella testa. Vi svelo unera dispiaciuto di non essere stato inserito nel primo elenco, ma poi è riuscito a rifarsi”. Marinelli ha poi aggiunto: “Ildovrà valutare, ...