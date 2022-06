Tre amici e una città. La Capria, alla vigilia del suo 100° compleanno, si racconta con Perrella e Capellini (Di mercoledì 8 giugno 2022) Napoli è Napoli è il titolo del nuovo libro di Raffaele La Capria e Silvio Perrella con le fotografie di Lorenzo Capellini, edito da Minerva, che sarà presentato lunedì 13 giugno alle ore 18 alla Fondazione De Felice a Palazzo Donn’Anna. Dopo i saluti di Marina Colonna, presidente della Fondazione Ezio De Felice, interverranno Alexandra La Capria, Silvio Perrella e Lorenzo Capellini. “Tre amici, una città, un libro: La Capria, Perrella e Capellini – si legge nella nota di presentazione dell’evento – dedicano a Napoli un racconto intimo e personale della loro amicizia e del fascino della città partenopea, in un anno speciale per Raffaele La ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Napoli è Napoli è il titolo del nuovo libro di Raffaele Lae Silviocon le fotografie di Lorenzo, edito da Minerva, che sarà presentato lunedì 13 giugno alle ore 18Fondazione De Felice a Palazzo Donn’Anna. Dopo i saluti di Marina Colonna, presidente della Fondazione Ezio De Felice, interverranno Alexandra La, Silvioe Lorenzo. “Tre, una, un libro: La– si legge nella nota di presentazione dell’evento – dedicano a Napoli un racconto intimo e personale della lorozia e del fascino dellapartenopea, in un anno speciale per Raffaele La ...

