Tourist Trophy 2022, gara fatale anche per il francese Chanal: è la quarta vittima (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Tourist Trophy 2022, gara di moto che si corre sull'Isola di Man, continua purtroppo a mietere vittime. Il conto, infatti, è salito a quattro in pochi giorni. L'ultima è il francese Cesar Chanal, pilota dei Sidecar deceduto nella giornata di sabato insieme al passeggero Olivier Lavorel. Nei giorni scorsi erano morti il pilota della British Supersport Mark Purslow, 29 anni, e pilota nordirlandese Davy Morgan, 52 anni. Il conto totale delle vittime, dal 1907 a oggi è di 264. SportFace.

