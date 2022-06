Strage di Quargnento | la sentenza d’appello mette fine alla tragica vicenda | 27 anni ai coniugi imputati

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 giugno 2022), arriva lachela paroladrammatica. Almeno dal punto di vista giudiziario. Gliinfatti, condannati a 27e 26 e 11 mesi, non ricorreranno in Cassazione. Ma l’eco di quellacontinuerà a a deflagrare nel tempo, anche se indagini e dibattimento hanno ufficializzato e stabilito accuse e responsabilità di unacostata la vita a tre vigili del fuoco: Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. Ma procediamo con ordine. E torniamo a quella terribile notte dell’esplosione in una cascina disabitata nel piccolo comune all’Alessandrino…di: la ...