Stadio Franchi, Ordine ingegneri attacca il progetto: "Mancano dettagli su parcheggi, viabilità, tramvie" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fuanchisti: "Tuttavia esprimiamo un po' di preoccupazione perché Mancano i dettagli sulle opere collegate, come parcheggi, viabilità, tramvie. Sappiamo che nelle prossime settimane sarà reso noto un progetto sul futuro del quartiere di Campo di Marte e speriamo quindi che sia ben dettagliato su questi aspetti fondamentali per la buona riuscita di tutto l'intervento" L'articolo proviene da Firenze Post.

